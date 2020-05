Ordentliche Generalversammlung der Lalique Group SAEQS Group-News: Lalique Group SA / Schlagwort(e): Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung der Lalique Group SA08.05.2020 / 17:30MEDIENMITTEILUNGOrdentliche Generalversammlung der Lalique Group SAZürich, 8. Mai 2020 - Die Aktionäre der Lalique Group SA stimmten an der Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Sanjeev Malhan wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus gaben die Aktionäre ihre Stimmen ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ab.Angesichts der vom Bundesrat zur Bekämpfung des Coronavirus erlassenen Massnahmen (Covid-19-Verordnung 2 vom 13. März 2020) hat die Generalversammlung vom 8. Mai 2020 ohne Publikum stattgefunden und wurde auf das juristisch Notwendige reduziert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Vorfeld die Vollmacht mit ihren Stimminstruktionen. Vertreten waren 6'371'451 oder 88.5 Prozent der stimmberechtigten Aktien.Alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt Vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, haben die Aktionäre der Lalique Group SA an der ordentlichen Generalversammlung in Zürich den Geschäftsbericht, die Konzern- sowie Jahresrechnung 2019 genehmigt und erteilten dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung.Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder - Silvio Denz (Präsident), Roland Weber, Roger von der Weid, Claudio Denz, Jan Kollros und Marcel Roesti - wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Neu wurde Sanjeev Malhan, seit 2018 Chief Financial Officer bei der in Indien ansässigen DS Group für den Geschäftsbereich Süsswaren, in den Verwaltungsrat gewählt. DS Group, gegründet 1929 als kleines Parfüm-Geschäft, ist heute ein breit diversifiziertes Konglomerat mit Hauptsitz in Noida, Indien, und hat im Juni 2019 12.3% an Lalique Group erworben. Weiter wurden Silvio Denz und Roland Weber als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt.Für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wurde Buis Bürgi AG, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Als Revisionsstelle wurde Deloitte AG, Zürich, neu gewählt.Medienkontakt Lalique Group SA Esther Fuchs Senior Communication & PR Manager Grubenstrasse 18 CH-8045 ZürichTelefon: +41 43 499 45 58 E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.comLalique Group Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 730 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.Ende der MedienmitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Lalique Group SA Grubenstrasse 18 8045 Zürich Schweiz Telefon: 043 499 45 00 Fax: 043 499 45 03 E-Mail: info@lalique-group.com Internet: www.lalique-group.com ISIN: CH0033813293 Valorennummer: A0M1KL Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1039951Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1039951 08.05.2020