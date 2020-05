FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Freitag fester geschlossen. Stützend wirkten konziliantere Töne im US-chinesischen Handelsstreit, der zuletzt wieder an Schärfe gewonnen hatte. Die Unterhändler beider Länder haben ihre Absicht bekräftigt, das Handelsabkommen in die Tat umzusetzen. "Nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump ist dies eine große Erleichterung, sagte Milan Cutkovic, Analyst des Brokerhauses Axitrader. "Denn ein Handelskrieg wäre in der aktuellen Situation das Letzte, was die Weltwirtschaft gebrauchen könnte", ergänzte er.

Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 10.904 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 1 Prozent auf 2.908 nach oben. Nicht ganz so katastrophal wie befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten setzten keine nachhaltigen Akzente am Markt. Im April ging die Zahl der Beschäftigten um 20,5 Millionen zurück - erwartet wurde eine Zahl von 21,5 Millionen. Auch die Arbeitslosenquote blieb mit 14,7 Prozent unter der Schätzung von 16 Prozent.

Lage am US-Arbeitsmarkt schlechter als Zahlen nahelegen

Nach Einschätzung der Commerzbank ist die Lage am US-Arbeitsmarkt aber wesentlich schlechter, als dies durch die Daten deutlich werde. Die Analysten verwiesen unter anderem darauf, dass sich mehr als 6 Millionen Menschen vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hätten.

Siemens hat im abgelaufenen Quartal überraschend viel verdient. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,80 Euro deutlich über den erwarteten 0,69 Euro. Dass Siemens den Ausblick gekappt habe und das laufende dritte Quartal des Geschäftsjahres schwierig werde, sei wegen der Corona-Pandemie keine Überraschung, hieß es im Handel. Positiv wertete die Citigroup, dass der Technologiekonzern an der Abspaltung von Siemens Energy im September festhalte. Siemens stiegen 4,8 Prozent.

Für die Aktie des portugiesischen Energiekonzerns EDP ging es um 6 Prozent nach oben. Nach einem schwachen Vorjahresquartal überzeugten die nun vorgelegten Zahlen für das erste Quartal. So stieg der Nettogewinn von 100 auf 146 Millionen Euro und das EBITDA auf 980 Millionen Euro, was einen Anstieg von etwa 6 Prozent bedeutete. Die Belastung im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe nur einen kleinen Einfluss auf das erste Quartal, sagte das Unternehmen, ohne Einzelheiten zu nennen.

Nach einer Kaufempfehlung durch Metzler ging es für Heidelbergcement um 5,6 Prozent nach oben. Völlig unterschiedlich haben sich im abgelaufenen Quartal die verschiedenen Geschäftsbereiche bei Rheinmetall entwickelt. Während der Bereich für die Autozulieferung schwach abgeschnitten hat, entwickelte sich der Bereich Verteidigung gut und bügelte die Schwäche bei Automotive aus. Für die Aktie ging es nach volatilem Verlauf um 0,5 Prozent nach oben. Nach Zahlen verloren K+S 1,4 Prozent.

Index-Änderungen im TecDAX, SDAX und Stoxx-50

Bechtle stiegen um 4,2 Prozent. Die Zahlen für das erste Quartal lagen leicht über den Schätzungen. Der Kurs des IT-Dienstleisters markierte ein neues Allzeithoch bei 150,50 Euro.

Zum Schlusskurs vom Donnerstagabend haben Eckert & Ziegler den Platz von Isra Vision im TecDAX eingenommen. Grund ist die Übernahme von Isra Vision durch Atlas Copco. Den Isra-Platz im SDAX nehmen nun Zeal Network ein. Eckert & Ziegler verloren 1,6 Prozent, Zeal Network gewannen 3,2 Prozent. Im Stoxx-50 ersetzen die Titel der Gucci-Mutter Kering die Aktien von ING. Kering stiegen um 1,1 Prozent und ING um 3,6 Prozent.

.=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 2.908,11 +27,51 +1,0% -22,4% Stoxx-50 2.855,73 +20,80 +0,7% -16,1% Stoxx-600 341,05 +3,07 +0,9% -18,0% XETRA-DAX 10.904,48 +145,21 +1,3% -17,7% FTSE-100 London Feiertag -21,3% CAC-40 Paris 4.549,64 +48,20 +1,1% -23,9% AEX Amsterdam 520,57 +4,32 +0,8% -13,9% ATHEX-20 Athen 1.453,24 -0,79 -0,1% -36,8% BEL-20 Bruessel 3.058,66 +6,12 +0,2% -22,7% BUX Budapest 34.796,13 +182,56 +0,5% -24,5% OMXH-25 Helsinki 3.684,59 +27,54 +0,8% -12,7% ISE NAT. 30 Istanbul 114.591,50 -341,95 -0,3% -17,5% OMXC-20 Kopenhagen Feiertag +3,0% PSI 20 Lissabon 4.220,85 +17,55 +0,4% -18,7% IBEX-35 Madrid 6.783,10 +52,20 +0,8% -29,0% FTSE-MIB Mailand 17.439,30 +194,26 +1,1% -27,0% RTS Moskau 1.136,34 +9,86 +0,9% -26,6% OBX Oslo 695,68 +11,01 +1,6% -17,5% PX Prag Feiertag -21,0% OMXS-30 Stockholm 1.563,19 +25,45 +1,7% -11,8% WIG-20 Warschau 1.606,50 +19,15 +1,2% -25,3% ATX Wien 2.246,50 +21,93 +1,0% -29,3% SMI Zuerich 9.665,35 +47,37 +0,5% -9,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 0,01 -0,78 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,03 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:33 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0846 +0,14% 1,0844 1,0790 -3,3% EUR/JPY 115,61 +0,43% 115,41 114,90 -5,2% EUR/CHF 1,0528 -0,13% 1,0541 1,0537 -3,0% EUR/GBP 0,8732 -0,33% 0,8749 0,8767 +3,2% USD/JPY 106,60 +0,30% 106,36 106,49 -2,0% GBP/USD 1,2422 +0,48% 1,2394 1,2308 -6,3% USD/CNH (Offshore) 7,0894 -0,06% 7,0895 7,1054 +1,8% Bitcoin BTC/USD 9.983,51 +1,00% 9.908,51 9.487,76 +38,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 23,86 23,55 +1,3% 0,31 -59,9% Brent/ICE 30,23 29,46 +2,6% 0,77 -52,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.709,98 1.717,45 -0,4% -7,48 +12,7% Silber (Spot) 15,43 15,55 -0,8% -0,12 -13,6% Platin (Spot) 772,65 767,75 +0,6% +4,90 -19,9% Kupfer-Future 2,41 2,39 +1,2% +0,03 -14,0% .===

