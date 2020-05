Heute teilte Petro Welt mit, dass man erst am 19. Mai einen neuen Termin nennen werde. Gleichzeitig gab das börsennotierte Unternehmen am Freitag eine Art Gewinnwarnung für 2020 heraus: Eine dahingehende Einschätzung sei fürs laufende Geschäftsjahr derzeit nicht möglich. Begründet wird all dies mit der Corona-Krise. Jedenfalls erwartet die Firma mit 280 bis 285 Mio. Umsatz heuer einen geringeren Umsatz ...

