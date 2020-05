Wirecard hat am Freitagnachmittag per DGAP-Meldung umfassende Veränderungen im Vorstand und eine Verbesserung der organisatorischen Prozesse in Aussicht gestellt. Es als eine Reaktion auf die harsche Kritik am Krisenmanagement des DAX-Konzerns und den jüngsten Kurseinbruch der Aktie zu verstehen. Laut der Mitteilung wird der US-Amerikaner Dr. James H. Freis zum 1. Juli 2020 in den Konzernvorstand berufen und dort das neugeschaffene Ressort "Integrity, Legal and Compliance" verantworten. Dort sollen ...

