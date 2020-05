Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz zuversichtlich wegen EU-Corona-Hilfe

Die Finanzminister der Eurozone haben am Freitag in einer Video-Konferenz über die geplanten Hilfen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beraten. Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Euro-Länder sich endgültig auf die Kriterien für Kredite des Euro-Rettungsfonds ESM einigen könnten, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor dem Treffen. Angesichts von Vorbehalten Italiens gegen mögliche Auflagen schlug die EU-Kommission vor, die Hilfen nur mit geringfügigen Kontrollen zu verknüpfen.

EU-Kommission empfiehlt Verlängerung von Einreisestopp nach Europa bis 15. Juni

Die EU-Kommission hat eine Verlängerung des Einreisestopps nach Europa wegen der Corona-Pandemie um einen weiteren Monat empfohlen. Die Behörde forderte die Mitgliedstaaten am Freitag auf, die Beschränkungen bis zum 15. Juni in Kraft zu halten. Die Einreisebeschränkungen waren erstmals Mitte März verhängt worden, ausgenommen sind EU-Bürger und bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal.

EU-Kommission will Deutschland notfalls wg BVerfG-Urteil verklagen

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu den Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte für die Bundesregierung unangenehme Folgen haben. Nach Informationen des Spiegel schließt die EU-Kommission nicht aus, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, wenn die Bundesregierung bei der Umsetzung des Urteils gegen europäisches Recht verstoßen sollte. Ein Sprecher sagte, man prüfe das Urteil derzeit.

US-Wirtschaft büßt im April 20,5 Millionen Stellen ein

Die US-Arbeitslosenquote ist im April wegen der Pandemie-Bekämpfung auf einen Rekordwert in die Höhe geschossen, während die Zahl der Beschäftigten so stark fiel wie noch niemals zuvor. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, gingen in der Privatwirtschaft und beim Staat 20,5 Millionen Stellen verloren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Abbau von 21,5 Millionen Jobs erwartet.

EZB prüft Ankauf von Junk-Unternehmensanleihen - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Ankauf von Unternehmensanleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Wie Reuters unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen berichtet, gibt es noch keinen konkreten Vorschlag für ein solches Vorgehen, dass die Zentralbank erhöhten Ausfallrisiken aussetzen würde. Einige Mitglieder des EZB-Rats müssten noch überzeugt werden, das Thema sei weiterhin "offen", hieß es.

Lagarde: EZB tut alles innerhalb ihres Mandats für Erholung

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde aktuellen Widerständen zum Trotz bereit, die Erholung der Euroraum-Wirtschaft von der Corona-Pandemie zu unterstützen. "Die EZB wird ihren Teil der Arbeit innerhalb ihres Mandats übernehmen. Wir werden innerhalb unseres Mandats alles Notwendige tun, um die Erholung zu unterstützen. Wir lassen uns nicht davon abschrecken, unser Preisstabilitätsmandat zu erfüllen", sagte Lagarde bei einer im Netz übertragenen Veranstaltung des European University Institute.

Centeno: Eurogruppe dürfte ESM-Backstop zustimmen

Der Chef der Eurogruppe, Mario Centeno, rechnet damit, dass die Finanzminister des Euroraums am Freitag das ESM-Kreditprogramm zur Bekämpfung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie verabschieden werden. "Die Eurogruppe ist bereit, sich auf alle Merkmale und Details ... unseres ESM-basierten Backstops für Staaten zu einigen", sagte Centeno in einem auf Twitter übertragenen Videoclip.

Italienischer Virologe warnt vor zweiter Infektionswelle in Mailand

Angesichts der schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Italien hat ein Virologe aus Mailand die Situation der Stadt mit einer Bombe verglichen und vor einer zweiten Ansteckungswelle gewarnt. "Die Situation in Mailand ist ein bisschen wie eine Bombe", sagte Professor Massimo Galli, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten im renommierten Mailänder Krankenhaus Sacco, der Tageszeitung La Repubblica. Viele Menschen seien krank zu Hause abgeschottet gewesen, ohne getestet worden zu sein.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Apr Arbeitslosenquote 13,0% (März: 7,8%)

Kanada Apr Arbeitslosenquote PROGNOSE: 17,4%

Kanada Apr Beschäftigte -1.993.800 gg März

Kanada Apr Beschäftigte PROGNOSE: -4.000.000

Kanada Apr Erwerbsfähige -1.122.000 gg März

Kanada Apr Erwerbsquote 59,8% (März: 63,5%)

Kanada Apr Stundenlöhne +10,9% gg Vorjahr

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Apr +2,40% (März: +3,30%)

Brasilien Verbraucherpreise Apr -0,31% (März: +0,07%)

DJG/DJN/AFP/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2020 13:40 ET (17:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.