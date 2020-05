HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der LED- und Chipindustrieausrüster Aixtron bekommt einen Vorstandschef. Die neue Position werde das bisherige Vorstandsmitglied Felix Grawert ab dem 1. April 2021 übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Herzogenrath mit. Das bisher einzige andere Vorstandsmitglied, Bernd Schulte, wird einen Tag früher auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehen.



Außerdem soll der Vorstand um eine Position erweitert werden. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats sei tätig, um die neue Position des Finanzvorstands kurzfristig zu besetzen. Zudem wurde Jochen Linck zum Vorstandsmitglied bestellt, er wird die Position des Technikchefs spätestens zum 1. Dezember 2020 antreten. Zum 1.4. des Folgejahres soll er dann die Verantwortung für die Bereiche Entwicklung, Einkauf, Fertigung und Logistik, Qualitätsmanagement und IT übernehmen./he/tih

