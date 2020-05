Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag zuversichtlich geblieben. Der sehr schwache US-Arbeitsmarktbericht für April beeinflusste die Kurse kaum, zumal die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP bereits zuvor Schlimmes hatten ahnen lassen. Der DAX schloss 1,35 Prozent höher bei 10.904,48 Punkten, womit sich für den deutschen Leitindex im Wochenverlauf ein Plus von 0,39 Prozent ergibt. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,94 Prozent auf 23.965,21 Punkte ...

