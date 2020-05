Die Möglichkeit eines passiven Einkommens durch Dividendenzahlungen verzückt viele Anleger. Doch auf was ist bei Dividenden zu achten: Möglichst viel? Möglichst steigend? Möglichst stetig? Oder letztlich alles egal? Dennis Riedl nimmt in dieser Sendung verschiedene Dividendenstrategien unter der Lupe (Teil 1 von 2). Weitere Themen der Sendung: 1) Schwacher S&P500-Auftakt in den Mai: Ein Warnsignal, 2) Die deutschen Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen, 3) HochTief-Aktie: Erstaunlich tiefer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...