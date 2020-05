Recht überraschend vermeldete BECHTLE (DE0005158703), ein europaweit führendes, voll integriertes IT-Systemberatungshaus heute sehr robuste Wachstumszahlen für das 1. Quartal 2020, die von der Corona-Pandemie bislang unter dem Strich nahezu unberührt blieben.Garant für diese auch schon seit Jahren generell hervorragende Geschäftsstabilität des Konzerns ist dabei nicht seine nahezu völlig flächendeckende Tätigkeit in Europa durch 75 IT-Systemberatungshäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch die zusätzliche ganzheitliche, gänzlich markenübergreifende und in ihrer Servicequalität exzellente Soft- und Hardware-Infrastrukturausrüstung mittels 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Daneben verfügt der 1983 gegründete Konzern, der mit seinen IT-Systemlösungen aktuell über 70.000 Kunden ausstattet, auch über ein breites Netzwerk von Kooperationspartnern in Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien.

