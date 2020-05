Achtteilige Dokuserie mit Auftritt von Alicia Keys als Stargast in der ersten Episode

Jede Woche neue Episoden auf Prime Video mit neuen Helden, die in ihren lokalen Communitys überall in den USA etwas bewegen

Regular Heroes ("Alltagshelden") ist eine achtteilige Dokuserie, in der die Beiträge und persönlichen Opfer von besonders engagierten Einzelpersonen präsentiert werden, die gerade viel mehr leisten, als sie eigentlich müssten, um ihre Communitys während der COVID-19-Krise zu unterstützen. Die Serie wird am Freitag, den 8. Mai in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien erstmals auf Amazon Prime Video gezeigt. In der Serie wird nicht nur die unermüdliche Arbeit der Helden herausgestellt und näher auf deren Bemühungen in Städten wie u. a. New York, Los Angeles, New Orleans, Chicago und Seattle eingegangen; es gibt ferner direkte Unterstützung und Hilfe mit Spenden u. a. von Waren und Dienstleistungen, damit diese Leute weitermachen und ihren Communitys helfen können. Neue Episoden von Regular Heroes werden jeweils freitags zu sehen sein. Die Serie wird am 12. Mai 2020 in allen anderen Gebieten herauskommen, in denen Amazon Prime Video verfügbar ist.

In der ersten Episode von Regular Heroes wird die gebürtige New Yorkerin und 15-fache Grammy-Gewinnerin, Sängerin, Produzentin und Autorin Alicia Keys auf Trevor Henry, Burnell Cotlon und Athena Hayley hinweisen, die alle jeweils persönliche Opfer für ihre Familien und Communitys bringen. Außerdem wird Keys' bewegender neuer Song "Good Job" in der Serie zu hören sein. Die folgenden Episoden mit weiteren Talenten und Helden sollen zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

"Diese Sendung ist toooooll!!! So echt und authentisch! Ich freue mich, weil ich weiß, dass diese Serie für so tolle Leute wie Trevor, Burnell und Hayley nicht nur Unterstützung, sondern auch Sichtbarkeit schaffen wird. Diesen Menschen applaudieren wir jeden Abend um 19:00 in New York. Das sind die Helden. Und es ist mir eine große Ehre, sie zu feiern!!" sagte Keys.

"Wir sind sehr stolz, dass wir Menschen feiern können, die so viel tun, um die Lebensqualität der Menschen in ihren Communitys zu verändern. Diese Sendung ist inspiriert von den Einzelpersonen, die anderen an jedem Tag des Jahres so viel geben noch mehr aber zu dieser schwierigen Zeit. Sie sind wahre Vorbilder, und wir können es nicht erwarten, ihre Geschichten den Kunden von Prime Video überall zu zeigen", sagte Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios.

Episode eins (8. Mai 2020): "A New Type Of Hero" ("Eine neue Art von Held") mit Alicia Keys als Stargast. Mit:

TREVOR HENRY (NEW YORK)

Trevor Henry, geboren und aufgewachsen in der Bronx, ist Ehemann und Vater von vier Kindern. Er arbeitet als leitender Logistiker am HSS (Hospital for Special Surgery, Klinik für Spezialchirurgie).Er hat einen Zehn-Stunden-Tag und unterstützt Ärzte und Pflegekräfte, die sich um die kränksten COVID-19-Patienten in der Klinik kümmern. Wenn Trevor nicht in der Klinik ist, hilft er seinen Kindern bei den Hausaufgaben und wechselt sich dabei mit seiner Frau ab, die in einer anderen Klinik in New York ebenfalls eine unentbehrliche Fachkraft ist.

BURNELL COTLON (NEW ORLEANS)

Seit zehn Jahren gehört Burnell Cotlon zum New Orleanser Stadtteil Lower 9th Ward. Nachdem der Hurrikan Katrina alle existenzfähigen Unternehmen der Stadt ruiniert hatte, investierte Burnell seine Ersparnisse in den Aufbau eines Lebensmittelgeschäfts "Burnell's 9th Ward Grocery". Als einziges Lebensmittelgeschäft innerhalb eines Radius von fünf Meilen bedient Burnell seine Kunden weiterhin, nachdem diese von massiven Entlassungen betroffen waren. So spendet er auch Lebensmittel an Bedürftige. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dass der Lower 9th Ward wieder den gleichen Standard erreicht wie der Rest von New Orleans.

ATHENA HAYLEY (LOS ANGELES)

Nachdem sie aus der Obdachlosigkeit herausgekommen war, nahm sich Athena Hayley, die unter ihrem Nachnamen bekannt ist, vor, anderen zu helfen, die in die gleiche Lage geraten sind. Als eine, die nie aufgibt, vermietete Hayley das Wohnzimmer ihrer Wohnung weiter, sobald sie nicht mehr auf der Straße leben musste. So hatte sie gerade genug zum Leben und konnte etwas Geld zur Seite legen, um die "Love My Neighbor Foundation" zu gründen. In den letzten fünf Jahren war Hayley eine sehr wichtige Persönlichkeit für die Bewohner der berüchtigten Skid Row. Über ihre Organisation hilft sie mit bei der Versorgung von Bedürftigen mit Lebensmitteln und Kleidung.

In Regular Heroes sollen Menschen aus allen Lebensbereichen gezeigt werden, die in ihren Städten und Communitys etwas bewegen: Gesundheitsfachkräfte und Rettungskräfte, Mitarbeiter von Lebensmittelgeschäften, Bauern, Busfahrer, Zustellpersonal, Stadtreinigungskräfte, Polizeibeamte und andere. Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld Außergewöhnliches in seiner Community leistet, bewerben Sie sich bitte über Regular-Heroes.com.

Regular Heroes wird produziert von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Philymack, TyTy Jay Brown Productions und MGM's Big Fish Entertainment. Philip McIntyre, John Lloyd Taylor, Laurence "Jay" Brown, Tyran "Ty Ty" Smith, Dan Cesareo, Lucilla D'Agostino und Jordana Starr fungieren als Executive Producers.

