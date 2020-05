OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zum Export in Deutschland:



"Zugegeben, bei den Exportzahlen sind wir jahrelang verwöhnt worden. Ein Rekord nach dem anderen stand zu Buche, vom Exportweltmeister Deutschland war gern die Rede. Umso massiver trifft Deutschland nun die Corona-Krise und der damit verbundene Export-Einbruch. Das ist selbstverständlich nicht schön und es steht zu hoffen, dass sich die Lage baldmöglichst wieder normalisiert beziehungsweise erst einmal stabilisiert. Doch der jahrelange exzessive Handelsüberschuss hatte nicht nur Vorteile. Im Gegenteil. Er hat Ungleichgewicht und Risiken mit sich gebracht. Denn steht ein Überschuss auf der einen Seite, so bedeutet das zwangsläufig Defizite in anderen Ländern, die diese mit Schulden ausgleichen müssen. Brechen diese Länder unter der Last zusammen, so geht das auch zulasten Deutschlands. Ausgerechnet die Corona-Krise kann nun dafür sorgen, dass sich das Exportniveau hierzulande derartig normalisiert, dass auch die anderen Länder etwas davon haben. Die Krise kann nun dazu beitragen, dass das Vorgehen der vergangenen Jahre hinterfragt wird und man aus Fehlern lernt. Nicht nur zum Wohle der Wirtschaft hierzulande, sondern für das Gemeinwohl. Und davon profitieren alle."/yyzz/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken