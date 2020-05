Barrick und Newmont: Minenbetreiber dank Goldpreisrallye wie im Rasch!

Noch immer hat das Coronavirus die Märkte voll im Griff. Entsprechend sehen sich Anleger nach sogenannten "Sicheren Häfen" um. Zu ihnen gehört allen voran Gold, was auch Minenbetreibern wie Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084) und Newmont (WKN: 853823 / ISIN: US6516391066) zugutekommt.

Sicherer Hafen Gold

Die erhöhte Nachfrage nach Gold als Absicherung vonseiten von Investoren hat dazu geführt, dass der Goldpreis seit Anfang 2020 um rund 13 Prozent zulegen konnte, während Anleger mit anderen Investments angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie herbe Verluste einfahren mussten.

Inzwischen dürfen einige Rohstoff- und Edelmetallinvestoren sogar wieder vom Goldpreis-Allzeithoch bei 1.921 US-Dollar je Feinunze träumen. In Euro gerechnet wurde vor kurzem ein neuer Rekordstand erreicht. In US-Dollar wurde die Bestmarke jedoch seit Herbst 2011 nicht mehr verbessert. Über einen neuen Rekord würden sich auch Barrick, Newmont & Co freuen.

