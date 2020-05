Nachdem es bei der Lufthansa bedingt durch den Corona-Shutdown nahezu Woche für Woche neue Hiobsbotschaften hagelte, gab es nun endlich mal eine Nachricht, die zumindest wieder etwas Hoffnung macht. Demnach will die größte Fluggesellschaft Europas das Angebot an Flügen ab Juni wieder verdoppeln. So sollen 160 Flugzeuge Lufthansa-, Swiss- und Eurowings-Gäste zu 106 verschiedenen Zielen im In-und Ausland bringen. Dazu zählen auch beliebte Sommerdestinationen wie etwa Kreta, Mallorca oder Sylt. Was ...

