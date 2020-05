Der Mai im Corona-Jahr 2020 startet am KMU-Anleihen-Markt (Kalenderwoche 19; 04. bis 08.05.2020) relativ unaufgeregt, aber mit weiteren Finanzkennzahlen von Emittenten. So bestätigt die Aves One AG ihre guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, wonach der Konzernumsatz um rund 50 % auf 116,8 Mio. Euro (Vj: 77,7 Mio. Euro), und das EBITDA um 62% auf 84,6 Mio. Euro (Vj: 52,2 Mio. Euro) gesteigert werden konnte. Die für das Geschäftsjahr 2019 abgegebene Umsatz- und Ergebnisprognose wurde von Aves damit übertroffen. Im laufenden Geschäftsjahr plant das Rail-Unternehmen Aves, bei Umsatz und EBITDA trotz der aktuellen Corona-Herausforderungen zumindest das Vorjahresniveau zu erreichen.

Die Ekosem-Agrar AG hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2019 die Umsatzmarke in Höhe von 400 Mio. Euro geknackt (+ 60 % im Vergleich zum Vorjahr) und das EBITDA um mehr als 40 % auf über 160 Mio. Euro (Vj. 116,1 Mio. Euro) verbessert. Die positive Geschäftsentwicklung basiere laut Angaben von Ekosem-Agrar auf dem fortschreitenden Ausbau des Bereichs Rohmilchproduktion in den vergangenen Jahren, der für knapp zwei Drittel der Erträge verantwortlich ist. Von der Corona-Krise ist das Agrar-Unternehmen als systemrelevanter Lebensmitteproduzent bislang kaum betroffen. Die Metalcorp Group S.A. hat das erste Quartal 2020 nach eigenen Angaben trotz Corona "zufriedenstellend" abgeschlossen, womit sich das risikoaverse Geschäftsmodell erneut als die richtige Strategie erweist. Metalcorp konnte seine Produktionsanlagen in Betrieb halten, lediglich die Kupferanlage in Spanien wurde trotz hoher Nachfrage im Hinblick auf Einschränkungen durch COVID-19 für zwei Wochen geschlossen.

In einem aktuellen Barometer-Update stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,00%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) von 4 auf 3,5 Sterne herab. Die leichte Herabstufung ist auf schwächere operative Zahlen in 2019 sowie den gegenwärtigen Einfluss der Corona-Krise auf das Unternehmen zurückzuführen. Dennoch sehen die KFM-Analysten das Geschäftsmodell der DEAG mit den breit diversifizierten Geschäftsfeldern mittelfristig gut aufgestellt. Die Ratingagentur Creditreform hat das Unternehmensrating des finnischen Fintech-Konzerns Ferratum Oyj ...

