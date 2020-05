Die Woche begann wieder mit Corona-Angst, Verschärfung des USA-China-Konflikts und einer schwachen Wallstreet, also tiefrot. Aber die Folgetage zeigten Licht und wenig Schatten - nicht mal Rekordarbeitslosigkeit in den USA konnte die Stimmung trüben - außer bei dem meißtdiskutierten Wert: Wirecard, kontroverser als zuvor, aber es gab auch andere spannende Meldungen in dieser Woche. Den letzten WOCHENRÜCKBLICK gab es schon am 01.05. - Feiertagsbedingt. Und danach nutzten wir das verlängerte Wöchenende für einieg grundsätzliche Betrachtungen/Vergleiche. Doch zuerst schauten wir auf eine Horrorwoche ...

