Dass die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212) derzeit einige Probleme hat, lässt sich wohl kaum bestreiten. Der operative Alltag steht faktisch still. Aus eigener Kraft wird das Management den Turnaround wohl nicht meistern können. Bei Kosten in Höhe von einer Million Euro pro Stunde, die derzeit medial ausgeschlachtet worden sind, eigentlich kaum verwunderlich. Zumal ein Ende der Coronakrise noch nicht in Sicht ist. Der Staat dürfte daher mit rettenden finanziellen Mitteln zuhilfe eilen müssen. Wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...