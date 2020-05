Outdoor Living: Die fünf "Nice-to-haves" für mehr Lebensart

Dieser Sommer wird voraussichtlich zum großen Teil im Garten oder auf dem Balkon stattfinden. Deshalb macht es gerade besonders viel Spaß, den Garten auf Vordermann zu bringen und es sich richtig schön zu machen. Wenn das Unkraut gezupft ist, die Terrassenplatten gedampfstrahlt sind, neue Beete angelegt sind, die Gartenmöbel gereinigt oder neu gestrichen sind, dann fängt der schöne Teil an: die Anschaffung von schönen Dingen, die den Aufenthalt draußen lebenswerter machen. Wir von marktEINBLICKE haben ein paar schöne "Nice-to-haves" für mehr Lebensart im Garten für Sie entdeckt.

Portable Sound

Für den richtigen Sound im Freien sorgen die tragbaren Lautsprecher von Marshall. Seit 1962 hat der Marshall-Sound die Welt erobert und mit den tragbaren kompakten Lautsprechern ist das jetzt auch draußen möglich. Jeder tragbare Lautsprecher im Marshall-Sortiment bietet

über 20 Stunden kabellose Spielzeit in einem Radius von 10 Metern und sorgt für einen satten, kraftvollen Sound. In Anlehnung an den Rock 'n' Roll verfügen diese Lautsprecher über solide Metallgitter im Stil klassischer Mikrofone, einen von der Gitarre inspirierten Tragegurt und den charakteristischen Marshall-Schriftzug.

mE-Fazit: Wir entscheiden uns für das leistungsstärkste Modell Tufton mit Bluetooth 5.0 und Blumlein Stereo-Sound für 399 Euro.

www.marshallheadphones.com

