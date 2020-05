von Simone Gröneweg, Euro am SonntagDurch Corona sind die Aktienkurse weltweit in den Keller gerauscht. Ich habe das für einen vorübergehenden Effekt gehalten (was sich mittlerweile zum Teil bestätigt hat) und wollte erstmals via Onlinebroker aktiv werden. Als ich eine Depoteröffnung beantragt hatte, hieß es sage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...