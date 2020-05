Auch in Zeiten der Corona-Pandemie arbeiten Verkehrsunternehmen weiter an emissionsarmen Lösungen. So auch das Projekt "ALEC" aus dem Technologieprogramm "IKT für Elektromobilität", bei dem die umweltfreundliche Vorfeldmobilität von Flughäfen im Vordergrund steht. Denn an Flughäfen herrscht nicht nur in der Luft reges Treiben. Auch am Boden wuseln Unmengen an Fahrzeugen umher - vom Gepäckschlepper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...