Biontech (BNTX): spekulatives Long Setup für kurzfristigen Trade

Biotech-Unternehmen aus Mainz im Rennen um Corona-Impfstoff. Zukauf Neon Therapeutics. Kann das gut gehen? Setup mit Biontech (BNTX)

Symbol:ISIN:Mit rund 31 Prozent Kursplus in sechs Monaten konnte das Biotech-Unternehmen eine solide Performance hinlegen. Die Meldung, dass das Unternehmen gute Aussichten im Rennen um einen Corona-Impfstoff hat führte zur Kursexplosion im März. Die aktuelle Konsolidierung in der Nähe des 20er-EMA führt uns zu einem schönen Long Setup.Wir sollten wissen, dass das Unternehmen aus Mainz noch keine schwarzen Zahlen schreibt. In der vergangenen Woche wurde der Zukauf von Neon Therapeutics aus Cambidge Massachusetts abgeschlossen. Die Akquisition schafft zusätzliche Möglichkeiten, birgt aber auch Risiken. Die Kursentwicklung hängt wie oft in der Branche vom Erfolg bei Studien und Marktzulassungen ab und weniger von den fundamentalen Kennzahlen. Insofern ist unser Trade sehr spekulativ und wir sollten nicht vergessen, etwaige Gewinne rechtzeitig vom Tisch zu nehmen.Unser Long Setup mit dem Trigger bei 50.40 USD, dem Stopp Loss bei 47.48 USD und dem Kursziel bei 58.00 USD verspricht ein CRV von 2.6. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass auch weit höhere Kursziele in Reichweite liegen, da wir jedoch mit Rücksicht auf das Risiko unsere Stopps nachziehen sollten, ist es relativ wahrscheinlich, dass wir auf dem Weg dorthin ausgestoppt werden.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BNTX.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/biontech-bntx-spekulatives-long-setup-fuer-kurzfristigen-trade/