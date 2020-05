von Andreas Hohenadl, Euro am SonntagBei börsennotierten Indexfonds teilt sich die Finanzwelt in glühende Anhänger und Kritiker. Die Verfechter der Exchange Traded Funds, kurz ETFs, loben die günstigen Gebühren dieser Produkte und ihre ständige Handelbarkeit. Die skeptische Fraktion erblickt in ETFs einen Beschleuniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...