Aktien im Schnelltest - 8 Aktien kurz für Sie eingeordnet von Bernecker-Redakteur Oliver Kantimm aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief" im Gespräch mit Michael Hüsgen im Rahmen von BerneckerTV (Aufzeichnung vom 06.05.2020). Aus dem Sortiment dieser Ausgabe:



++ BioNTech - Eine Corona-Wette für Mutige?++ Hellofresh - Dünne Luft auf hohem Kursniveau!++ Tesla - Spielball des Twitter-freudigen Chefs?++ Beyond Meat - Wachstum hui, dennoch erst mal Finger weg?++ Afterpay - Tencent-Einstieg machte Kursmusik++ Ryman Healthcare - … muss nicht sein++ Björn Borg - Maxi-Dividendenrendite bei Mini-KGV?++ Erlebnis-Akademie - Lust auf Baumwipfelpfade in Deutschland?



