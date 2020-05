GoldIn dieser Woche bewegte sich der Goldpreis per saldo nur wenig. Und dies, obwohl der US-Dollar seine Achterbahnfahrt fortsetzte. Er gewann im Berichtszeitraum in etwa das, was er zuvor abgegeben hatte, und legte so 1,31 % gegen den Euro zu. Das Sentiment bei Aktien tendierte weiter in Richtung "Risk on', der VIX, also der Volatilitätsindex für Optionen auf den S&P 500 - Index fiel im Berichtszeitraum von 37,19 auf 27,98 und verdeutlich damit den Trend im Anlegersentiment.In diesem Kontext verharrte im Wochenvergleich der Goldpreis und legte nur minimal um 1,11 Dollar zu.Die CoT-Daten vom 05.05.2020 zeigen eine wieder abnehmende Shortposition der Commercials. Diese sank in etwa in dem Umfang, in dem sie in der Vorwoche zugelegt hatte, nämlich um 5 % auf aktuell 281.636 Kontrakte. Die Zahl der offenen Kontrakte nahm leicht um 2 % auf 490.343 Kontrakte ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...