Nicht nur in der Krise ein defensiver Trumpf im Depot

"Die Offensive gewinnt Spiele - die Defensive gewinnt Meisterschaften". Diese alte Weisheit aus dem Mannschaftssport hat auch bei der Geldanlage brisante Aktualität.

Die jüngsten Kursturbulenzen an den Börsen haben wieder einmal belegt, wie schnell und heftig es an den Aktienmärkten (zwischenzeitlich) auch einmal nach unten gehen kann. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, das persönliche Depot breit aufzustellen und eben auf Aktien zu setzen, die in herausfordernden Marktphasen für einen Anleger eine vergleichsweise sichere Bank darstellen. Stellt sich die Frage nach dem jüngsten Corona-Crash: Gibt es solche Aktien überhaupt und wenn ja, was zeichnet solche Aktien eigentlich aus?

Krisen-erfahrene Aktien

Typischerweise handelt es sich dabei um genau die Aktien von Unternehmen, die bereits in früheren Krisen ihre Stabilität erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Ein Paradebeispiel hierfür ist beispielsweise Nestlé. Der größte Lebensmittelkonzern der Welt hat zwei Weltkriege und diverse Wirtschaftseinbrüche heil überstanden und ist aus diesen vorübergehenden Krisen immer wieder gestärkt hervorgegangen. Das Erfolgsgeheimnis des Konzerns: Die Schweizer verfügen über ein Arsenal von mehr als 2.000 Marken, die in den Supermärkten und Discountern rund um den Globus quasi omnipräsent sind.

So gut wie kein Verbraucher kommt an Nestlé-Produkte wie beispielsweise Nesquik, Vittel, Nescafé, Caro, Maggi, Buitoni, Smarties, Wagner oder Herta gänzlich vorbei - auch nicht in Zeiten einer (Corona-)Krise. Während sich Verbraucher in schwierigen Wirtschaftsphasen zum Beispiel beim Kauf von Luxus- und Elektronikartikeln oder Automobilen eher einschränken, bleibt die Nachfrage nach den vielen beliebten Marken aus dem Lebensmittelsortiment von Nestlé quasi ungebrochen. Diese überragende Markenmacht stellt für Nestlé gleichzeitig auch einen undurchdringbaren Schutzwall gegen die Konkurrenten aus dem Lebensmittelbereich dar. Denn Verbraucher greifen an den Supermarkttheken typischerweise immer wieder zu ihren bekannten Lieblingsprodukten und halten diesen oft ihr ganzes Leben lang die Treue.

Den vollständigen Artikel lesen ...