BERLIN (dpa-AFX) - Die Güterwagenflotte der Deutschen Bahn wird im Schnitt immer älter. Im Jahr 2024 wird das Durchschnittsalter der Waggons voraussichtlich bei 32,2 Jahren liegen, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag. Im vergangenen Jahr lag das Alter genau zwei Jahre darunter. Gleichzeitig wird die Flotte immer kleiner. Das Unternehmen verfügte im vergangenen Jahr über etwas mehr als 72 300 Waggons. Zehn Jahre zuvor waren es noch mehr als 101 600. Aber: "Die Wagen werden zunehmend größer und können mehr Menge pro Wagen transportieren", schreibt der Bund in der Antwort.



"Obwohl wir in Deutschland für das Erreichen der Klimaschutzziele starke Güterverkehrsunternehmen auf der Schiene brauchen, hat sich DB Cargo in den letzten zehn Jahren nicht zum Besseren entwickelt", kritisieren die Grünen-Sprecher für Bahn- sowie Haushaltspolitik, Matthias Gastel und Sven-Christian Kindler. "Andreas Scheuer muss sich endlich um den Schienengüterverkehr kümmern, sonst wird DB Cargo seine Wachstumsstrategie ebenso wenig umsetzen können wie andere Güterbahnen."



"Unsere Wagen gehen alle sechs Jahre durch eine Revision", sagte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage. Alle relevanten Teile würden dabei nach und nach ausgetauscht. "Spätestens nach 24 Jahren ist vom ursprünglichen Wagen nur noch der Rahmen übrig." 80 Prozent der Teile seien dann deutlich jünger./maa/DP/zb

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken