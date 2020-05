Verhaltener Mai-Start im DAX mit Potenzial zur 11.000

Die erste vollständige Handelswoche startet in den Mai sehr verhalten und mit Kursverlusten. Davon erholte sich der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) jedoch im Wochenverlauf unter abnehmender Volatilität.

Der 1. Mai als Feiertag fehlte den Händlern und Anlegern in Deutschland. So konnte man erst am Montag auf die Kurse reagieren, die sich noch in der Vorwoche an der Wall Street aufzeigten. Diese waren durchweg negativ und zogen damit den DAX zum Start in den Mai erst einmal in tiefere Regionen. Wir sprachen in der Vorwoche von "Sell in May…".

Über das dadurch entstandene GAP sprachen wir in der gesamten Woche im jeweiligen Tagesausblick.

Melde Dich dazu gerne direkt hier kostenfrei an…

Hierzu noch ein kurzer visueller Rückblick:

GAP im DAX zum Mai-Start

Damit standen im ersten Anschein die Zeichen wieder auf Konsolidierung. Doch bereits am Dienstag konnte die Hälfte der Kursverluste aufgeholt werden und nach einer weiteren Unsicherheit am Mittwoch diese Tendenz fortgesetzt werden:

DAX-Wochentendenz KW19/2020

Das skizzierte GAP ist dabei erst am Freitag geschlossen worden. Rechtzeitig vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten:

GAP der Woche im DAX geschlossen

Was zeigten die US-Daten an?

Der US-Arbeitsmarkt notiert mit einer Arbeitslosenquote von 14,7 Prozent und somit in Summe 20,5 Millionen Arbeitssuchenden auf historisch hohem Niveau. Diesen Wert gab es zuletzt im Jahr 1933 und zeigt die Brisanz der wirtschaftlichen Situation auf. Durch alle Bereiche hinweg meldete der Arbeitsmarkt Jobverluste, angefangen beim Einzelhandel über Bekleidungsgeschäfte bis hin zum Sektor Warenhäuser und Öffentlichkeitsarbeit. Lediglich Kuriere und Lieferanten legten leicht zu - doch dieser "Amazon-Effekt", wie er gerne genannt wird, rettete die Statistik am Ende nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...