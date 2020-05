Jeremy Siegel ist Professor für Finanzen an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania. Ende 2015, als der Dow Jones bei etwa 17.500 stand, prophezeite er einen Anstieg auf 20.000. Siegel sollte recht behalten und erntete viel Beifall. Jetzt hat er sich wieder zum Markt geäußert, was den meisten unter uns Hoffnung machen sollte.Trotz des historisch schlechten Arbeitsmarktberichts am Freitag - 20,5 Millionen Menschen haben im April ihren Job verloren - ist Siegel uneingeschränkt ...

