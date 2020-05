ROUNDUP 2: Wirecard stellt Vorstand neu auf - Weniger Macht für Chef BraunASCHHEIM - Der Zahlungsabwickler Wirecard reagiert mit einem Vorstandsumbau auf die nicht abreißende Kritik an der Art und Weise der Geschäftsführung. Konzernchef Markus Braun muss zumindest einen Teil seiner Macht abgeben, nachdem Ende April eine mit Spannung erwartete Sonderprüfung der Wirecard-Bücher durch KPMG nicht alle Zweifel an den Geschäftspraktiken des Zahlungsdienstleisters hatte ausräumen können. Braun entschuldigte sich laut Mitteilung vom Freitag nun auch bei allen "Aktionären, Kunden, Partnern und Mitarbeitern für die Turbulenzen der vergangenen Wochen und Monate". Die Anleger an der Börse reagierten positiv auf die Veränderungen.ROUNDUP: Elon Musk will wegen Corona-Frust Teslas Firmensitz verlegenPALO ALTO - Tesla -Chef Elon Musk will den Firmensitz des Elektroauto-Herstellers wegen anhaltender Corona-Beschränkungen in Kalifornien in einen anderen US-Bundesstaat verlegen. Zudem droht er mit dem Abzug der Produktion in Kalifornien. Tesla werde die Zentrale und kommende Zukunftsprojekte "sofort" nach Texas oder Nevada verlegen, schrieb Musk am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. "Ehrlich, das ist das i-Tüpfelchen", schrieb er in Bezug auf Auflagen des Bezirks Alameda bei San Francisco, die eine Wiedereröffnung der dortigen Tesla-Fabrik vor Juni verhindern würden.Aixtron bekommt Vorstandschef und FinanzvorstandHERZOGENRATH - Der LED- und Chipindustrieausrüster Aixtron bekommt einen Vorstandschef. Die neue Position werde das bisherige Vorstandsmitglied Felix Grawert ab dem 1. April 2021 übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Herzogenrath mit. Das bisher einzige andere Vorstandsmitglied, Bernd Schulte, wird einen Tag früher auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehen.ROUNDUP/Erstmal Quarantäne: Fall Dresden rüttelt am Bundesliga-'Notbetrieb'FRANKFURT - Die große Hoffnung des deutschen Profifußballs auf einen problemlosen Neustart in der Bundesliga hielt gerade einmal drei Tage. Nach zwei positiven Coronavirus-Tests bei Zweitligist SG Dynamo Dresden werden die Fortsetzungspläne der Deutschen Fußball Liga schnell massiv auf die Probe gestellt. Das komplette Team muss für zwei Wochen in Quarantäne, zwei Zweitliga-Spiele müssen schon vor dem heiß ersehnten Wiederanpfiff abgesetzt werden. Der Blick nach Sachsen zeigt: Der Profifußball muss in den kommenden Wochen eine ganz neue Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen, wenn er die Beendigung der Saison überhaupt durchbekommen will.Corona-Krise hilft E-Scooter-Branche beim GesundschrumpfenBERLIN/MÜNCHEN - Nach dem Hype und überbordenden Wachstum des vergangenen Jahres könnte die Corona-Krise der E-Scooter-Branche beim Gesundschrumpfen helfen. Viele Anbieter haben ihre Dienste vorübergehend gestoppt oder zumindest ausgedünnt, auch Kündigungen gab es schon. Experten erwarten nun eine Bereinigung der Branche, deren Erträge auch durch die starke Konkurrenz unter Druck stehen.Tui-Chef zu Sommerurlaub in Europa: Mallorca an erster StelleBERLIN - Tui-Chef Friedrich Joussen will so bald wie möglich wieder Urlaubsreisen in den Mittelmeerraum anbieten. "Wir haben einen Gesundheitscheck für alle Urlaubsziele ausgearbeitet und werden Urlaub nur dort anbieten, wo er auch sicher ist. An erster Stelle steht dann sicherlich Mallorca. Die Hotels dort haben einen Probelauf gemacht, können sofort starten und Gäste aufnehmen", sagte er der "Bild am Sonntag". Auch Griechenland, Zypern, Kroatien, Bulgarien, Österreich und Dänemark seien gut auf den Sommertourismus vorbereitet.Brüssel stellt strikte Bedingungen für staatliche KapitalspritzenBRÜSSEL - Die EU-Kommission stellt strikte Bedingungen für staatliche Kapitalspritzen oder Teilverstaatlichung von Unternehmen in der Corona-Krise. Dies geht aus geänderten Beihilferegeln hervor, die die Brüsseler Behörde am Freitagabend veröffentlichte. Die Vorgaben könnten auch bei Maßnahmen wie der erwogenen Beteiligung des Bundes bei der Lufthansa von Bedeutung sein.Autoproduktion in Mexiko wegen Corona um knapp 99 Prozent gesunkenMEXIKO-STADT - Während der Corona-Krise werden in Mexiko fast keine Autos mehr gebaut. Die Produktion von Pkw, Pick-ups und Vans fiel im April im Vergleich zum selben Monat des vergangenen Jahres um rund 98,8 Prozent, wie die Statistikbehörde des nordamerikanischen Landes am Freitag mitteilte. Nur noch 3722 Autos rollten demnach im April vom Band. -ROUNDUP 2: Für Baby- und Kindertees soll künftig Zuckerstopp gelten -Altmaier will Produktion von Schutzmasken ankurbeln -Watzke trotz Dynamo-Quarantäne gelassen: 'Mussten damit rechnen' -Schausteller fordern Rettungsschirm -Kölner Mediziner: Remdesivir-Studie kommt voran -Kohlegegner protestieren friedlich am Hambacher Forst -ROUNDUP/Corona in Fleischfabrik: Kritik an Zuständen, mehr als 200 Infizierte -ROUNDUP/Bahngewerkschaft: Fahrgastzahl erholt sich frühestens 2022 -ROUNDUP: Gaststätten öffnen in MV mit Abstands- und Hygieneregeln -ROUNDUP: Walter-Borjans kritisiert Mehrwertsteuersenkung bei Speisen -ROUNDUP: Güterwagen der Deutschen Bahn immer älter -Reisebranche fürchtet Kollaps und Massenarbeitslosigkeit -ROUNDUP: Züge der Deutschen Bahn in der Corona-Krise pünktlicher am Ziel -ROUNDUP: Walter-Borjans fordert strenge Auflagen für Lufthansa-Rettung -Spielerberater Struth zu Corona-Folgen: Nur noch wenige Großtransfers -Erster Antigentest auf das Coronavirus in USA zugelassen 