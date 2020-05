Am Freitag zeigte sich der DAX gut gerüstet. Der für den April sehr schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte kaum einen Einfluss auf die Kurse. Die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP hatten bereits im Vorfeld Ungemach angekündigt. Mit einem Plus von 1,35 Prozent bei einem Stand von 10.904,48 Punkten verabschiedete sich der deutsche Leitindex ins Wochenende. Aus Wochensicht ergibt sich ein Zuwachs von 0,39 Prozent . DAX gut gerüstet am Freitag In den Vereinigten Staaten ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...