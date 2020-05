Bis Juni will die Bundesregierung über die Ausgestaltung einer Kaufprämie entscheiden, jetzt wird in Arbeitsgruppen verhandelt. Eine wirklich sinnvolle Förderung der Branchen rund um die Elektromobilität geht aber weit über das Auto hinaus. Ein Debattenbeitrag von Christoph M. Schwarzer. * * * Mehr Shitstorm war selten: Die deutsche Autoindustrie sei unverschämt, so heißt es vielstimmig, wenn sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...