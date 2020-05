BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner hat Bund und Länder aufgefordert, schnellstmöglich für die Öffnung der Kitas zu sorgen. "Das sind wir Kindern wie auch Eltern schuldig", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Bekämpfung des Virus darf nicht einseitig zu Lasten von Kindern und Eltern gehen." Kinder brauchten den Kontakt zu Gleichaltrigen. Sie fielen sonst in ihrer Entwicklung zurück. Für Mütter und Väter sei die Kleinkindbetreuung neben dem Homeoffice enorm herausfordernd. Sie brauchten hier Entlastung. "Ohne Kita-Öffnung werden wir auch wirtschaftlich nicht wieder auf die Beine kommen", warnte Lindner.



Leider sei wertvolle Zeit vertan worden, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "die Kita-Öffnung ausgebremst hat". Schon in der vorvergangenen Woche hätten Bund und Länder die Öffnung vorbereiten können. "Konzepte lagen auf dem Tisch, deren Beratung aber wurde vertagt." Die FDP machte im Bundestag konkrete Vorschläge. "Dazu zählen zeitversetzte Betreuung, Hygienestandards, Schnelltests für Mitarbeiter und eine wissenschaftliche Klärung der Frage, welches Ansteckungsrisiko von kleinen Kindern überhaupt ausgeht", sagte Lindner./sk/DP/zb

