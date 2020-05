LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Kultur in der Corona-Krise:



"Es herrscht eine große Ernüchterung in der Szene und es ist an der Zeit, dass man den Kulturschaffenden in diesem Land nicht nur finanziell, sondern auch moralisch hilft, indem man sich zu ihnen und ihrer Arbeit bekennt. Kultur ist systemrelevant."/yyzz/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken