SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu den Corona-Fällen in Schlachthöfen



Nun also spielen einige Schlachtereien vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine unrühmliche Rolle. Wirklich verwundern kann auch das nicht. Bestimmte Geschäftsmodelle in der Branche waren auch schon vor Corona dubios genug. Mittels Werkverträgen und Subunternehmen entziehen sich manche Schlachthofbetreiber zielgerichtet ihrer Verantwortung für die Beschäftigten. Hoffentlich sorgt Corona jetzt für ein Umdenken./yyzz/DP/zb

