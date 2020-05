FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 22. Mai: MONTAG, DEN 11. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (detailliert) (Call 10.30 h) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: QSC, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AST: Cimic Group, Q1-Zahlen USA: Mylan, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Insolvenzen, Februar 2020 einschließlich Trendindikator für März und April 2020 10:00 ITA: Industrieproduktion 03/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Corona-Kabinett 12:30 Bundespressekonferenz + Gremiensitzungen der Bundesparteien + 1400 Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, sachsen-anhaltinischem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (beide CDU) mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Wernigerode BEL: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit 15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 12. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 19. KW 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h) 07:00 DEU: Innogy, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:30 DEU: Axel Springer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen 08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Home24, Q1-Zahlen 08:20 FRA: Engie, Q1-Zahlen 09:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Jahres-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hochtief, Q1-Zahlen DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen DEU: BioNTech, Q1-Zahlen DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen JPN: Toyota, Jahreszahlen USA: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/20 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/20 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 03/20 (vorläufig) 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb Q1/20 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/20 14:30 USA: Realeinkommen 04/20 15:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede (online) 15:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkaro, hält eine Rede (online) 16:00 USA: Fed-Präsdient von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede (online) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) 23:00 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, hält eine Rede (online) MITTWOCH, DEN 13. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (12:00 h online) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: CropEnergies, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen 07:00 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 DEU: TUI, Q2-Zahlen (Call 8.00 h) 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: PBB, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: CompuGroup Medical, Hauptversammlung (online) 13:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online) 17:55 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Leifheit, Q1-Zahlen GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen LUX: SAF-Holland, Q1-Zahlen NLD: Euronext, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/20 08:00 GBR: BIP Q1/20 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/20 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/20 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen 1 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/20 15:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell Teilnahme am Webinar 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Banken-Konferenz der "Börsen-Zeitung" zum Privatkundengeschäft ("Retail-Bankentag") als Digitalkonferenz u.a. mit Joachim Schmalzl (DSGV) und Bernd Geilen (ING Deutschland) 11:00 DEU: Gemeinsame Online-Pk VDMA Baumaschinen und Baustoffanlagen und des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie zur aktuellen Situation in der Bau- und Baumaschinenindustrie DONNERSTAG, DEN 14. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Sunrise Communications, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance, Q1-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/20 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen 07:00 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Wirecard, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (Call 14.30 h) 07:30 DEU: SGL Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 FRA: EDF, Q1 Umsatz 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Stada, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: KfW, Q1-Zahlen 10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Isra Vision, Hauptversammlung (online) 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Südzucker, Jahreszahlen DEU: BayernLB, Q1-Zahlen ESP: ACS, Q1-Zahlen AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen FRA: Engie, Hauptversammlung USA: Applied Materials, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/20 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q1/20 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 08:00 DEU: Indizes der Großhandelspreise 04/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht 11:00 ITA: Handelsbilanz 03/20 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkaro, hält eine Rede (online) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Honorare für Architekten und Ingenieure 09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein? 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Vermarktung von Hanfprodukten FREITAG, DEN 15. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Dr. Hönle, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnbW, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Online-Pk Hafen Hamburg zu aktuellen Zahlen und zur Verkehrsentwicklung des Hamburger Hafens im ersten Quartal 2020 12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 05/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/20 01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/20 06:30 NLD: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 09:00 SVK: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose 05/20 09:00 CZE: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 HUN: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:55 DEU: Statistisches Bundesamt, Videokonferenz "Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie" und BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 ITA: Industrieaufträge 03/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/20 11:00 CYP: BIP Q1/20 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorläufig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/20 14:30 USA: Empire State Index 05/20 15:15 USA: Industrieproduktion 04/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 03/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Kroatien EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich EUR: DBRS Ratingergebnis Zypern SONSTIGE TERMINE DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung DEU: Sitzung des Untersuchungsausschusses BER des Berliner Abgeordnetenhauses MONTAG, DEN 18. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 07:00 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online) 14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung (online) 15:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/20 (vorläufig) 16:00 USA: NAHB-Index 05/20 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Eurogruppe EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Bildung und Jugend DIENSTAG, DEN 19. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen 07:30 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen 09:30 NLD: ad pepper media, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: 1&1 Drillisch, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Webasto, Jahres-Pk (online) 12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Orange, Hauptversammlung GBR: Shell, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 03/20 08:00 EUR: Acea, Pkw-Erstzulassungen 04/20 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/20 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur BND-Überwachung im Ausland 10:00 DEU: Online-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik zur Vorstellung des Jahresberichts und derzeitige Entwicklung im Schiffbau MITTWOCH, DEN 20. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: ADO Properties, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Ferratum, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: QSC, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Schoeller-Bleckmann, Q1-Zahlen DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen NLD: Altice Europe, Q1-Zahlen USA: Target Corp, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 03/20 06:30 NLD: Konsumausgaben 03/20 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/20 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/20 08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/20 11:30 DEU: Anleihe, Volumen 4 Mrd EUR, Laufzeit 10 Jahre 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/20 (vorab) 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.20 DONNERSTAG, DEN 21. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1 Trading Update 22:30 USA: NVIDIA Corporation, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen USA: Pets at Home Group, Jahreszahlen USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun PMi Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig) 10:00 PLD: Industrieproduktion 04/20 10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig) 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 30.4.20 14:00 PLD: Zentralbank Zinsentscheid 14:30 USA: Philly Fed Index 05/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 04/20 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/20 HINWEIS D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet CHE /DNK / FIN / NOR / SWE: Feiertag, Börsen geschlossen FREITAG, DEN 22. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online) ESP: CaixaBank, Hauptversammlung USA: Deere & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/20 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/20 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig) 10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 04/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Island HINWEIS USA: Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi