Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 17 KR



Luzern (pta002/11.05.2020/06:00) - Die Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts (Geschäftsbericht) für das Geschäftsjahr 2019 hat sich umständehalber, in erster Linie wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, auf den 22. Mai 2020 (nach Börsenschluss) verschoben. Es liegen ansonsten keine aussergewöhnlichen Umstände vor, welche die Veröffentlichung des Geschäftsberichts verzögert hätten. Zur Vorabinformation der AktionärInnen, PartizipantInnen, unserer sonstigen Stakeholder und übriger interessierter Kreise veröffentlicht die Gesellschaft heute vorläufige, ungeprüfte Zahlen zum Jahresabschluss 2019.



Die vorläufigen Kennzahlen basieren auf den aktuell vorliegenden ungeprüften Zahlen der Buchhaltung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01.-31.12.2019) und können sich durch Korrekturen der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der derzeit laufenden Revision noch ändern. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorläufigen Zahlen nicht als verbindlich betrachtet werden dürfen. Verbindlich werden nur die im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichten geprüften Zahlen sein.



Vorläufige Kennzahlen aus der konsolidierten Jahresrechnung gemäss Swiss GAAP FER per 31.12.2019



Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf TCHF 6'226 (Vorjahr TCHF 6'165) und stieg somit um etwa ein Prozent an. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Erfolg aus Neuberwertung beträgt im Geschäftsjahr 2019 TCHF 4'176 (Vorjahr TCHF 1'061).



Das Jahresergebnis vor Steuern (EBT) macht TCHF 1'571 (Vorjahr TCHF -764) aus und das Jahresergebnis nach Steuern (NOPAT) TCHF 1'009 (Vorjahr TCHF -868). Die Eigenkapitalquote per 31.12.2019 beläuft sich auf 24.3 Prozent (Vorjahr 23.1 Prozent), während die Loan to Value (LTV) per Ende 2019 mit 69.6 Prozent (Vorjahr 70.5 Prozent) notiert.



Vorläufige Kennzahl aus dem Einzelabschluss gemäss Obligationenrecht (OR)



Das Jahresergebnis auf Ebene Einzelabschluss beläuft sich auf TCHF 6'232 (Vorjahr TCHF 1'465).



Weitere Angaben finden sich auf der Webseite der Gesellschaft www.swiss-estates.ch unter der Rubrik Investor Relations -> Vorläufige Zahlen.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben "Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.



Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Frankfurt im Quotation Board (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).



Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.



(Ende)



Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Alpenquai 28a, 6005 Luzern Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch



ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Primärmarkt in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589169600002



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2020 00:00 ET (04:00 GMT)





SWISS ESTATES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de