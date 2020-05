(NEU: Uhrzeit Post-Brexit-Verhandlungen) === *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1H, Jena *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q (09:00 Analysten-Webcast; 10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q, Köln 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Februar (einschließlich Trendindikator für März und April) 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin 11:00 DE/Agora Energiewende und Agora Verkehrswende, digitale PK zu Vorschlag für ein zielgerichtetes 100 Mrd Euro umfassendes Wachstums- und Investitionsprogramm 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:45 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede bei der virtuellen CoinDesk Consensus Conference 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore 15:00 EU/weitere Verhandlungsrunde (per Videokonferenz) der Post-Brexit-Handelsgespräche zwischen Großbritannien und der EU, *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung der Lansing Regional Chamber - Börsenfeiertag Russland ===

