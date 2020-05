The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USN8540WAB02 TEVA P.FI.NL III 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1830407075 DT. BK LUX. 18/21 BD02 BON JPY N

CA SQWE XFRA ZAG000019944 SOUTH AFR. 2033 202 BD02 BON ZAR N

CA XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS EQ01 EQU EUR N

