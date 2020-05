Von

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Der etwas besser als befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sowie das weltweit zu beobachtende schrittweise wieder Hochfahren des öffentlichen und geschäftlichen Lebens sorgen am Montag an den ostasiatischen Börsen für Zuversicht. Zur guten Stimmung trägt daneben bei, dass China und die USA sich gegenseitig versichert haben, intensiv an der Umsetzung des sogenannten Phase-1-Deals zur Beilegung des Handelsstreits zu arbeiten.

Marktbeobachter verweisen außerdem darauf, dass die chinesische Zentralbank mehr tun will, um der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft besser unter die Arme zu greifen. In ihrem geldpolitischen Quartalsbericht wiederholte sie ihre ablehnende Haltung gegenüber der Maßnahme, die Wirtschaft mit Überschuss-Krediten zu fluten, nicht mehr.

Auf breiter Front ziehen die Kurse an, deutlicher aufwärts geht es dabei in Australien und Hongkong sowie in Japan. Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 1,5 Prozent auf 20.486 Punkte.

Gut behaupten können sich Südkorea und Schanghai. Dass es in Südkorea am Wochenende den stärksten Anstieg an Coronavirus-Neuinfizierten gegeben hat, bremst etwas. Präsident Moon Jai-in kommentierte dies mit den Worten: "Es ist nicht vorbei, solange es nicht vorbei ist".

In Tokio geht es für Nippon Steel mit dem festen breiten Markt um 8,8 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen einen Quartalsverlust berichtet hat, verursacht von Restrukturierungskosten und Abschreibungen. NEC schnellen nach einem angehobenen Ausblick des Elektronikkonzerns um 5,0 Prozent nach oben. Sharp hat dagegen den Ausblick für den Nettogewinn gesenkt, der Kurs gibt um 3,2 Prozent nach. Gesucht sind daneben die als zyklisch geltenden Autoaktien, die auch in Seoul steigen.

Hanwha Solutions machen einen Satz um 7,7 Prozent nach oben und profitieren davon, dass das koreanische Unternehmen ein eigenes chemisches Material für optische Linsen entwickelt hat.

In Sydney sind Cochlear gesucht und gewinnen über 5 Prozent, obwohl der Hörgerätespezialist einen Umsatzrückgang von 60 Prozent für April berichtete.

In Hongkong gelte das Augenmerk unter anderem Aktien, die neu in den Leitindex HSI aufgenommen werden könnten, heißt es. Dazu gehören laut KGI Securities Alibaba Group, Meituan Dianping und Xiaomi. Alibaba und Xiaomi ziehen um gut 2 Prozent an, während Meituan deutlicher nachgeben. Daneben seien Aktien gesucht, die von den Lockerungen in Europa und den USA stärker profitieren dürften. Shenzhou International verteuern sich um 3,2 Prozent. Das Unternehmen beliefert beispielsweise Adidas und Nike mit Maschenwaren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.479,40 +1,64% -18,02% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.471,40 +1,45% -14,70% 08:00 Kospi (Seoul) 1.947,58 +0,09% -11,38% 08:00 Schanghai-Comp. 2.899,01 +0,13% -4,95% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.706,50 +1,97% -14,03% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.604,42 +0,48% -19,58% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.22 % YTD EUR/USD 1,0848 +0,1% 1,0833 1,0835 -3,3% EUR/JPY 115,99 +0,4% 115,54 115,26 -4,9% EUR/GBP 0,8728 -0,1% 0,8735 0,8749 +3,1% GBP/USD 1,2429 +0,2% 1,2403 1,2384 -6,2% USD/JPY 106,93 +0,3% 106,65 106,37 -1,6% USD/KRW 1219,80 +0,0% 1219,80 1219,89 +5,6% USD/CNY 7,0742 -0,1% 7,0742 7,0779 +1,6% USD/CNH 7,0889 -0,1% 7,0942 7,0929 +1,8% USD/HKD 7,7510 -0,0% 7,7516 7,7510 -0,5% AUD/USD 0,6555 +0,5% 0,6524 0,6524 -6,5% NZD/USD 0,6146 +0,1% 0,6137 0,6122 -8,7% Bitcoin BTC/USD 8.685,01 -0,5% 8.729,51 9.799,26 +20,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,58 24,74 -0,6% -0,16 -58,7% Brent/ICE 30,69 30,97 -0,9% -0,28 -51,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.707,20 1.702,74 +0,3% +4,46 +12,5% Silber (Spot) 15,58 15,46 +0,8% +0,12 -12,7% Platin (Spot) 775,55 771,25 +0,6% +4,30 -19,6% Kupfer-Future 2,43 2,41 +0,8% +0,02 -13,5%

