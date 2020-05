Edelmetalle: Goldpreis vor der Entscheidung

Anzeige / Werbung Bei der Einschätzung des Goldpreises hilft ein Blick auf die Finanzkrise 2008. Im Sommer 2009 lag die Inflationsrate in der Eurozone bei minus 0,6 Prozent. Zwei Jahre später waren es kurzzeitig drei Prozent und Gold erreichte die Rekordmarke von gut 1.900 Dollar. Anschließend kam die Inflation unter Druck, bis Ende 2015 fiel das Edelmetall um mehr als 40 Prozent. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Das würde bedeuten, dass der Goldpreis zwei gute Jahre vor sich hätte, gestützt von der Zinsseite. Denn anders als 2008 sind die Zinsen bereits am Boden und ein weiterer Rückgang würde Gold noch attraktiver werden lassen. Das Edelmetall wirft keine Zinserträge ab und bei sinkenden Zinsen verlieren andere Assets ihren Zinsvorteil gegenüber Gold. Bei negativen Zinsen ist Gold noch attraktiver, weil keine Erträge verloren werden. Goldpreis vor Richtungsentscheid Aus charttechnischer Sicht ist der Goldpreis ebenfalls in einer interessanten Situation. Der Preis läuft in ein Dreieck hinein und ein Ausbruch steht unmittelbar bevor. Der Ausbruch kann nach oben oder unten erfolgen. Unterstützt wird die Feinunze durch den ausgebildeten Aufwärtstrend und die steigende 200-Tagelinie (rot), nachteilig ist das schwächer werdende Momentum, ausgedrückt durch den MACD. Die Goldpreisentwicklung verspricht große Spannung in den nächsten Tagen. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

