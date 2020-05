Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (pta006/11.05.2020/07:29) - Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "AFP"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen, hielt am 07. Mai 2020 die Generalversammlung (GV) der Aktionäre in Zürich ab. Alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge wurden dabei angenommen.



Die GV genehmigte den Jahresbericht, den Jahresabschluss der Aluflexpack AG und die konsolidierte Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019. Zudem entschieden die Aktionäre das Bilanzergebnis vorzutragen und keine Dividende auszuschütten.



Die Aktionäre entlasteten den Verwaltungsrat und die Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 und stimmten den vorgeschlagenen Änderungen in den Statuten der Aluflexpack AG zu. Ferner genehmigte die GV die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.



Die Aktionäre haben Martin Ohneberg als Präsidenten des Verwaltungsrates sowie Alois Bühler, Christian Hosp, Markus Vischer und Bernd Winter als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen GV wiedergewählt. Zudem wurden Martin Ohneberg, Christian Hosp und Bernd Winter als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.



KPMG und die Anwaltskanzlei Keller KLG wurden jeweils als Revisionsstelle und unabhängiger Stimmrechtsvertreter für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt.



Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrates, sagt: "Ich möchte unseren Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Die technologische und organisatorische Entwicklung der AFP Gruppe war in den letzten Jahren bemerkenswert. Nach einem ereignisreichen, aber vor allem operativ erfolgreichen Jahr für das Unternehmen ist das globale Umfeld zuletzt unsicherer geworden. Wir haben jedoch schnell reagiert, um unsere Mitarbeiter zu schützen sowie die Kontinuität unseres Geschäftsbetriebs und die Versorgung der Endverbraucher mit Lebens- und Arzneimitteln sicherzustellen. Die Stärke der Organisation und die strategische Positionierung des Unternehmens stimmen uns zuversichtlich für die Zukunft. "



Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf ca. 1.215 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com



Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



