Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta007/11.05.2020/07:30) - * Auftrag der spanischen Flugsicherung für ein Back-up Sprachkommunikationssystem * Installation an neun Standorten in Spanien * Landesweit vernetzte Infrastruktur sichert Weiterführung des Betriebes bei Störfällen in der Flugsicherung



Die spanische Flugsicherung ENAIRE gehört zu den größten Flugsicherungen Europas. ENAIRE betreut einen Luftraum von insgesamt 2,2 Mio. km ^ 2, der Spanien und der Westsahara inklusive der Kanarischen Inseln umfasst.



Die nun von Frequentis gelieferte leistungsfähige Sprachkommunikationslösung basiert auf dem Voice-over-IP (VoIP)-Produkt VCS 3020X, das bereits in vielen Flugverkehrskontrollzentralen und Towern in Europa und weltweit im Einsatz ist und so vielfach seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat.



"Der spanische Markt ist für Frequentis von wesentlicher strategischer Bedeutung, " sagte Norbert Haslacher, CEO Frequentis AG. "Wir sind stolz darauf, von ENAIRE als Lieferant für diese Komplettlösung zur effizienten, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Bereitstellung von Flugsicherungsdiensten ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und langfristige Geschäftsbeziehung mit ENAIRE".



Die neue Lösung kommt als Back-up System für die bestehende Flugsicherung zum Einsatz. Damit stellt ENAIRE sicher, dass die Services auch unter Volllast aufrecht erhalten bleiben. Die zuverlässige und belastbare Backup-Lösung stellt durchgängige Flugsicherungs-Services sicher, auch dann, wenn es zu einem Netzwerkausfall und damit in Verbindung zu einer Unterbrechung kommen sollte. Die modernisierte Infrastruktur ermöglicht einen Notfallbetrieb, da die Sprachkommunikationsdienste von verschiedenen Standorten aus weitergeführt werden können.



Ein erstes Projekt der Zusammenarbeit zwischen Frequentis und ENAIRE war die Modernisierung des Flugsicherungsdatennetzes (REDAN). Dabei wurde Frequentis mit der Bereitstellung von Kommunikations-Gateways und der Integration von bestehenden Sprachkommunikationsdiensten beauftragt.



Das aktuelle Projekt startet mit ersten Systemauslieferungen im Laufe des Jahres 2020. Frequentis kann dabei auch auf die Unterstützung von lokalen Partnern in Spanien zählen. Diese werden schnelle Lieferungen und eine lokale Bereitstellung von Diensten für ENAIRE während der gesamten Programm-Laufzeit ermöglichen.



Über FREQUENTIS



Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern.



Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformations-management), bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich.



Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse. Im Jahr 2019 wurde mit weltweit rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von EUR 303,6 Mio. und ein EBIT von EUR 17,2 Mio. erwirtschaftet.



Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage https://www.frequentis.com



Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG, brigitte.gschiegl@frequentis.com, +43 1 81150-1301



Stefan Marin, Head of Investor Relations, Frequentis AG, stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074



(Ende)



Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com



ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589175000007



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken