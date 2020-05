Der asiatische Handel wurde heute früh von den angekündigten Lockerungsmaßnahmen in vielen Ländern getrieben. Das Handelsvolumen ist insgesamt dünn, aber die Tendenz eindeutig positiv, nachdem die Wall Street die Arbeitsmarktdaten am Freitag positiv bewertete.Der DAX Future knackte die 11.000 Marke im vorbörslichen Handel. Kurz vor Börseneröffnung in Deutschland dippen die Notierungen jedoch wieder darunter, angeführt vom S&P 500 Future und Nasdaq 100 Future, die beide leichte Gewinnmitnahmen zum Ende des asiatischen Handels verzeichnen.SNB warnt vor Kosten der KriseThomas Jordan hätte nicht deutlich werden können. Der Präsident der Schweizer Nationalbank unterstrich, dass die Folgen der Coronakrise die Schweiz lange begleiten werden. Die verursachten Kosten für die Wirtschaft bezifferte er auf 11 bis 17 Mrd. Franken pro Monat. Insbesondere sorgte sich Jordan, dass auch gesunde Unternehmen hart getroffen werden und Arbeitsplätze dabei verloren gingen, die in einer normalen Rezession erhalten geblieben wären.

Den vollständigen Artikel lesen ...