FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland ruht der Börsenhandel wegen des "Tags des Sieges" (Nachholtermin für den 9. Mai).

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank PBoC will mehr tun, um der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft besser unter die Arme zu greifen. Dabei soll die Geldpolitik flexibel bleiben, um Risiken abzufedern. Sie wolle ihren Schwerpunkt mehr auf die Beibehaltung des Wirtschaftswachstums setzen und Armut bekämpfen, hieß es im geldpolitischen Bericht zum ersten Quartal. Die Liquidität soll dabei auf einem "vernünftigen" Niveau bleiben. Die PBoC wiederholte nicht mehr ihre ablehnende Haltung gegenüber der Maßnahme, die Wirtschaft mit Überschuss-Krediten zu fluten. Die PBOC nannte die Folgen der Corona-Krise "beispiellos". Die Wirtschaft befinde sich auf dem "Rezessionspfad". China könne mit den Risiken jedoch fertigwerden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.944,00 +0,16% Nasdaq-100-Indikation 9.260,00 +0,35% Nikkei-225 20.461,66 +1,40% Hang-Seng-Index 24.642,70 +1,70% Kospi 1.939,12 -0,34% Shanghai-Composite 2.893,51 -0,06% S&P/ASX 200 5.476,80 +1,59%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ferster - Der etwas besser als befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sowie das weltweit zu beobachtende schrittweise wieder Hochfahren des öffentlichen und geschäftlichen Lebens sorgen für Zuversicht. Zur guten Stimmung trägt daneben bei, dass China und die USA sich gegenseitig versichert haben, intensiv an der Umsetzung des sogenannten Phase-1-Deals zur Beilegung des Handelsstreits zu arbeiten. Marktbeobachter verweisen außerdem darauf, dass die chinesische Zentralbank mehr tun will, um der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft besser unter die Arme zu greifen. Dass es in Südkorea am Wochenende den stärksten Anstieg an Coronavirus-Neuinfizierten gegeben hat, bremst lediglich dort etwas die Kursentwicklung. Präsident Moon Jai-in kommentierte dies mit den Worten: "Es ist nicht vorbei, solange es nicht vorbei ist". In Tokio geht es für Nippon Steel mit dem festen breiten Markt um 8,8 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen einen Quartalsverlust berichtet hat, verursacht von Restrukturierungskosten und Abschreibungen. NEC schnellen nach einem angehobenen Ausblick des Elektronikkonzerns um 5,0 Prozent nach oben. Sharp hat dagegen den Ausblick für den Nettogewinn gesenkt, der Kurs gibt um 3,2 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Abbvie legten etwas zu, nachdem der Pharmariese mitgeteilt hatte, dass die 62 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Allergan nun endgültig in trockenen Tüchern ist. Abbvie wurden um 0,6 Prozent nach oben genommen, Allergan um 0,5 Prozent. Silica Holdings litten darunter, dass der Hersteller von Kieselerde im Zuge des Liquiditätsmanagements seine Quartalsdividende aussetzte. Der Kurs kam um 1,4 Prozent zurück. Chipotle Mexican Grill zeigten sich wenig bewegt davon, dass die Restaurantkette sich eine revolvierende Kreditfazilität über 600 Millionen Dollar sicherte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.331,32 1,91 455,43 -14,74 S&P-500 2.929,80 1,69 48,61 -9,32 Nasdaq-Comp. 9.121,32 1,58 141,66 1,66 Nasdaq-100 9.220,35 1,30 118,48 5,58 danach: Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 908,5 Mio 954,9 Mio Gewinner 2.479 2.145 Verlierer 488 771 unverändert 47 80

Sehr fest - Die mit Sorge erwarteten Arbeitsmarktdaten für April fielen nicht so schlimm aus wie befürchtet. Das stützte die Stimmung ebenso wie weltweit zu beobachtenden Lockerungen der Abriegelungen wegen der Corona-Panedmie. Zudem gab es günstige Signale vom US-chinesischen Handelsstreit. Unter den Einzelwerten stiegen Uber um 5,9 Prozent. Der Fahrdienstvermittler schnitt zwar im ersten Quartal schwächer als erwartet abn, berichtete aber über eine Wiederzunahme der Buchungen in großen Städten. Weniger optimistisch zu den Aussichten ließ sich Tripadvisor aus. Der Betreiber der gleichnamigen Touristikwebseite will deshalb 22 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Die Aktie fiel um 4,3 Prozent. News Corp verteuerten sich um 13 Prozent. Der Medienkonzern verzeichnete einen kräftigen Anstieg bei den Abonnentenzahlen für das Wall Street Journal. Apple gewannen 2,1 Prozent. Hier sorgte für Kauflaune, dass der iPhone-Konzern eine kleine Zahl von Läden in vier US-Bundesstaaten wieder öffnen will.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 2,0 0,13 -105,7 5 Jahre 0,31 1,6 0,29 -161,4 7 Jahre 0,52 2,4 0,49 -173,2 10 Jahre 0,67 3,4 0,64 -177,3 30 Jahre 1,38 4,4 1,33 -169,1

Anleihen waren angesichts der positiven Stimmung für Risikopapiere nicht gesucht. Sinkende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 3,4 Basispunkte auf 0,67 Prozent steigen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0842 +0,1% 1,0833 1,0835 -3,3% EUR/JPY 115,97 +0,4% 115,54 115,26 -4,9% EUR/GBP 0,8733 -0,0% 0,8735 0,8749 +3,2% GBP/USD 1,2416 +0,1% 1,2403 1,2384 -6,3% USD/JPY 106,97 +0,3% 106,65 106,37 -1,6% USD/KRW 1219,80 +0,0% 1219,80 1219,89 +5,6% USD/CNY 7,0820 +0,1% 7,0742 7,0779 +1,7% USD/CNH 7,0933 -0,0% 7,0942 7,0929 +1,8% USD/HKD 7,7510 -0,0% 7,7516 7,7510 -0,5% AUD/USD 0,6544 +0,3% 0,6524 0,6524 -6,6% NZD/USD 0,6135 -0,0% 0,6137 0,6122 -8,9% Bitcoin BTC/USD 8.674,26 -0,6% 8.729,51 9.799,26 +20,3%

Die wiedererwachte Risikofreude der Anleger führte zum Rückzug aus Fluchtwährungen wie dem Yen. Auch der Dollar gab leicht nach. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,42 24,74 -1,3% -0,32 -58,9% Brent/ICE 30,59 30,97 -1,2% -0,38 -51,8%

Die Ölpreise zogen mit den etwas günstiger als befürchtet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten etwas an. Händlern zufolge stützte auch die Hoffnung, dass im Zuge des Wiederhochfahrens der Wirtschaft auch die Nachfrage steigt. Auch das Festhalten Chinas und der USA am Phase-1-Handelsabkommen habe zur positiven Stimmung beigetragen. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 4,5 Prozent auf 24,61, Brentöl legte um 4,8 Prozent auf 30,86 Dollar zu. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fallen die Ölpreise um bis zu 1,7 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.705,33 1.702,74 +0,2% +2,59 +12,4% Silber (Spot) 15,54 15,46 +0,5% +0,08 -13,0% Platin (Spot) 773,10 771,25 +0,2% +1,85 -19,9% Kupfer-Future 2,43 2,41 +0,8% +0,02 -13,5%

Die Feinunze Gold verbilligte sich im US-Handel um 0,7 Prozent auf 1.707 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- China hat Schwachstellen in seinem Gesundheitssystem eingeräumt. Der Coronavirus-Ausbruch habe "Mängel bei der Prävention großer Epidemien" offenbart, sagte der stellvertretende Leiter des nationalen Gesundheitsausschusses. Er kündigte verschärfte Kontrollen und eine bessere Vorsorge an. China hatte am Freitag zugesagt, eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleitete Untersuchung zur Corona-Pandemie zu unterstützen.

- Aus Angst vor einer einem neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionen werden in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul alle Bars und Clubs bis auf Weiteres geschlossen. Die Stadtverwaltung reagierte auf den Fall eines Mannes, der nach seinem Besuch im Ausgehviertel Itaewon positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden war. Mehr als zwei Dutzend Corona-Fälle sind auf den 29-Jährigen zurückzuführen, der sich am vergangenen Wochenende in fünf Bars und Clubs in Itaewon aufgehalten hatte. Präsident Moon Jae In rief die Südkoreaner am Sonntag dazu auf, wachsam zu bleiben. Das Geschehen in Itaewon zeige, dass auch in der Stabilisierungsphase jederzeit mit ähnlichen Rückschlägen zu rechnen sei.

- Wissenschaftler in Hongkong haben eine erfolgreiche Behandlung des neuartigen Coronavirus mit einem Cocktail aus drei Medikamenten gemeldet. Es habe sich gezeigt, dass die Kombination der verschiedenen Wirkstoffe bei Patienten mit einem milden bis moderaten Krankheitsverlauf die Anzahl der Viren im Körper schnell verringere. Die Probanden erhielten den antiviralen Medikamenten-Cocktail bestehend aus dem zur Behandlung von Multipler Sklerose eingesetzte Mittel Interferon beta-1b, der gegen HIV eingesetzten Wirkstoffkombination Lopinavir/Ritonavir sowie dem Hepatitis-Medikament Ribavirin.

AUTOMOBILABSATZ CHINA

