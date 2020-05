Vancouver, British Columbia, 10. Mai 2020. Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR; Frankfurt: 0JJ; US-OTC: BLRZF) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen, nachdem es am 1. Mai 2020 seine erste Bestellung für 1.000 von Innovita hergestellten Testkits für Covid-19-Antikörper aufgegeben hat, bestätigen kann, dass die Kits eingetroffen sind und am 6. Mai 2020 an eine Klinik in Rocklin (Kalifornien) geliefert wurden. Die Testkits werden unverzüglich an medizinisches Fachpersonal in der Gegend weitergegeben."Das ist der Start, den wir uns erhofft haben," sagt Frederick Pels, CEO von Blackhawk. "Mit der Lieferung der Kits in solch einem kurzen Zeitrahmen sind wir der Konkurrenz deutlich voraus. Die Klinik ist begeistert und wir haben mit den Verhandlungen über zusätzliche größere Bestellungen begonnen. Eine Lieferzeit von 5 Tagen ist phänomenal und ich bin mir sicher, dass dies die Aufmerksamkeit neuer Käufer wecken und unseren anderen laufenden Verhandlungen zuträglich sein wird. Ich freue mich darauf, unsere Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, während wir unseren Geschäftsplan umsetzen und unseren Teil zur Abflachung der Infektionskurve beitragen.""Wir freuen uns sehr, dass wir diese Bestellung so effizient und zeitgerecht realisieren konnten", meint James Saunders von Emergence Technology Pty. Ltd. "Wir sind stolz darauf, Lieferungen für unsere Partner durchzuführen; während alle anderen Akteure in diesem Bereich monatelang keine Kits bekommen können, waren wir in der Lage, sie innerhalb einer Woche auszuliefern. Diese Leistung belegt unsere Fähigkeit, unsere Beziehung mit dem Hersteller zu nutzen, um die Antikörper-Testkits in kürzester Zeit zu liefern. Mit dieser Bestellung wollten wir unter Beweis stellen, dass wir diese Kits schneller als die Konkurrenz liefern können, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten noch viele mehr auszuliefern."Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:Frederick Pels, Chief Executive Officer(403)-991-7737fred@blackhawkgrowth.comVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemeldung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich in Bezug auf den geplanten Vertrieb von Testkits und die erwarteten Lieferzeiten. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA09238B2093