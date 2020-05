MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach den Aussagen am Freitag auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er begrüße die vom Zahlunsabwicker angekündigten Maßnahmen zum Vorstandsumbau und zur Verbesserung der organisatorischen Prozesse, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte äußerte die Hoffnung, dass sich der Kapitalmarkt nun wieder auf den fundamentalen Wert des Geschäftsmodells von Wirecard fokussiere./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0007472060

