Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Wochen viele Impulse verarbeiten müssen. Die Ausschläge bei DAX, Dow Jones und Co sind dementsprechend weiter hoch. Heute sind die Vorgaben für den DAX positiv, der Leitindex könnte mit einem Plus starten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Gold, Tesla, Facebook, Wirecard, Lufthansa, Nordex, Hypoport und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.