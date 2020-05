The Social Chain AG gibt erste Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020 bekanntDGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Prognose/Umsatzentwicklung The Social Chain AG gibt erste Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020 bekannt11.05.2020 / 08:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MARThe Social Chain AG gibt erste Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020 bekanntBerlin, 11. Mai 2020 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") wird am heutigen Montag auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung die erste Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 seit dem Zusammenschluss der Lumaland AG und der The Social Chain Group AG im abgelaufenen Geschäftsjahr bekanntgeben.Der Vorstand erwartet aus heutiger Sicht - unter Berücksichtigung des bisherigen Geschäftsverlaufs - für das laufende Geschäftsjahr 2020 einen pro-forma konsolidierten Umsatz von rund 200 Mio. Euro sowie ein positives EBITDA aus der Geschäftstätigkeit von 8 Mio. Euro.Die Umsatz- und Gewinnprognose reflektiert die angenommene Entwicklung der Geschäftsbereiche aus heutiger Sicht vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise.Über THE SOCIAL CHAIN AGAls erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THE SOCIAL CHAIN AG Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.Kontakt: Jana Walker | Investor Relations ir@socialchain.com11.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: contact@socialchain.com Internet: www.socialchain.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1040487Ende der Mitteilung DGAP News-Service1040487 11.05.2020 CET/CEST