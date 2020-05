Die Wiener Börse dürfte am Montag mit freundlicher Tendenz in die Handelswoche starten. Der österreichische Leitindex ATX wurde rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart von einer Bank um gut 0,3 Prozent höher indiziert. Damit könnte er an den positiven Wochenausklang anknüpfen. Am Donnerstag und am Freitag hatte der ATX jeweils klar zugelegt.Die europäischen Leitbörsen waren am Montag vorbörslich ...

