Am Montag geht es für die deutschen Börsen zum Handelsstart zunächst nach oben.Der DAX startet mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 10.948,24 Punkten in die neue Woche. Dabei profitieren die deutschen Börsen von guten Vorgaben aus Übersee: Die US-Börsen hatten am Freitag zugelegt und auch in Asien zeigen sich die Anleger zum Wochenstart risikofreudig.Nach der letztlich kaum veränderten Vorwoche steht in der DAX-Erholung am Montag nun ein neuerlicher Test der Marke von 11 000 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...