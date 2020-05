In dieser Woche ist es wieder einmal so weit: Beim britisch-niederländischen Energieriesen steht der Stichtag für die Dividendenzahlung für das erste Quartal 2020 an. Allerdings gibt es anders als über Jahre hinweg üblich nun nicht mehr die stattlichen 0,47 Dollar je Anteilschein, sondern weitaus weniger.Demnach sollen die Aktionäre nun nur noch 0,16 Dollar erhalten. Der Ex-Tag für die Ausschüttung ist der 14. Mai (Donnerstag). Wer sich also die Dividende sichern will, müsste die Shell-Papiere zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...